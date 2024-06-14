Челябинск вошел в Топ-10 всероссийского рейтинга «Индекс IQ городов»

Цифровые проекты челябинцев высоко оценили на форуме «Умный город»

На V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» подвели итоги рейтинга Минстроя России «Индекс IQ городов». Челябинск вошел в ТОП-10 всероссийского рейтинга, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Диплом за вхождение города Челябинска в ТОП-10 рейтинга получил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.





Напомним, что столица Южного Урала уже несколько раз попадает в число лучших городов России по цифровизации городского хозяйства, а цифровые проекты региона регулярно побеждают и становятся финалистами конкурсов «Умный город». Успехи Челябинской области по цифровизации — результат слаженной работы и продуктивного межведомственного взаимодействия.

«Участники форума „Умный город“ представили свои проекты ведущим российским и международным экспертам, обсудили цифровую трансформацию в сферах: государственное и муниципальное управление, экология, строительство, образование, здравоохранение, туризм, транспорт, дорожное строительство и эксплуатация, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика», — уточнили в пресс-службе.

На панельной дискуссии «Экологическое благополучие» заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов поделился комплексным подходом применения цифровых технологий в области экологической безопасности.





В настоящее время в регионе с применением современных цифровых решений, в том числе технологий искусственного интеллекта осуществляется мониторинг качества воздуха, воды, вывоза ТБО, также проводится просветительская работа среди южноуральцев по вопросам сортировки мусора и защиты окружающей среды.

В рамках стратегической сессии «Стандарта «Умный город» заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова рассказала об опыте реализации проекта в регионе.

На Южном Урале созданы Комиссия и отраслевые рабочие группы по цифровому развитию Челябинской области, что позволяет конструктивно и оперативно решать вопросы. Кроме того, развитие проекта «Умный город» невозможно без цифровых компетенций государственных и муниципальных служащих.

Минцифры региона организует «Цифровые дни» для руководителей цифровой трансформации муниципальных образований. Это позволяет эффективно реализовывать межведомственные проекты, совершенствовать цифровые навыки, делиться опытом и лучшими практиками управления.