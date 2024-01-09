Больница Долгодеревенского получила умные электрокардиографы

Приборы дают медицинское заключение без врача

Районная больница села Долгодеревенского получила электрокардиографы «Миокард-25», которые могут давать медицинское заключение без врача. Приборы получены благодаря партнерству больницы с региональным оператором фонда «Сколково» IT-Park74, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Новый электрокардиограф незаменим для скорой помощи и лечебных учреждений, которые не имеют врачей функциональной диагностики, а также для пациентов, которым требуется исследование на дому», — говорит врач функциональной диагностики районной больницы Долгодеревенского Марина Быкова.

Точность, с которой приборы дают оценку состоянию организма, близка к ста процентам. А операционная система Linux позволяет установить программное обеспечение для доступа в защищенные сети и настроить интеграцию с любой информационной системой. Кроме того, прибор имеет встроенное хранилище для информации, что позволяет отслеживать состояние пациента в динамике.