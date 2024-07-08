В Челябинске запустят проект по производству и внедрению оборудования для умных домов

Резидент «Сколково» и крупный застройщик подписали соглашение на «Иннопроме»

В Челябинске появится совместное предприятие «Голос. Инсмарт», которое реализует проект «Умные дома и города». Соглашение об этом подписали на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге группа компаний inSmart (резидент фонда «Сколково») и строительный холдинг «Голос». Об этом сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подписи поставили директор по развитию ГК inSmart Алексей Усков и генеральный директор группы «Голос» Сергей Пахомов.





Специалисты компании «Голос. Инсмарт» займутся разработкой и производством аппаратно-программных комплексов и внедрением единой информационной системы для управления жилыми комплексами.

«В Челябинской области планируется выпуск оборудования для умных домов: интеллектуальное беспроводное освещение, в том числе городское, умные интерактивные зеркала для общественных пространств, системы управления микроклиматом в доме, виртуальный консьерж, системы безопасности и многое другое», — отмечает Алексей Усков.





Главная цель совместного предприятия — создание «коробочного» автономного решения для застройщиков и управляющих компаний, которое объединит в себе набор сервисов по взаимодействию с окружающей средой для жителей и гостей жилого комплекса и для УК. Предполагается, что система сможет расширять функционал с учетом запросов потребителей.

«Сегодня цифровизация является мировым трендом в обслуживании жилых комплексов. Это уже не будущее. Это наше настоящее. Выбирая недвижимость комфорт- и бизнес-класса, россияне хотят получать не просто квадратные метры и инфраструктуру, но еще технологическую систему безопасности и максимально комфортную жизнь. Удовлетворить этот запрос могут умные ЖК», — поясняет Сергей Пахомов.

Компании за три года планируют инвестировать в проект 200 миллионов рублей и создать 100 высокотехнологичных рабочих мест. Оборудование первоначально внедрят в высотке «Голос в сердце города», а затем в других новостройках «Голоса».