В Коркино установят более двух тысяч умных светильников

Старые фонари заменят на новые в течение полугода

В Коркино Челябинской области начали модернизацию наружного освещения — более двух тысяч старых фонарей заменят на умные светильники. Новые светодиодные фонари не только более комфортны для глаз, но и в разы долговечнее обычных ламп накаливания, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«В течение полугода технические специалисты заменят более двух тысяч устаревших светильников на светодиодные, установят и подключат к системе автоматического управления наружным освещением 47 шкафов, обновят уличные опоры и проводку», — рассказали в компании.

У умных фонарей более равномерная и яркая подсветка. Они работают в комфортном для глаз спектре, выдерживают экстремальные климатические нагрузки и бесшумны. А еще благодаря установке новых светильников энергозатраты сократятся почти на 70 процентов.

Главное преимущество умных светильников — способность самостоятельно управлять режимом освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.

Новые светодиодные светильники в течение полугода появятся в городе Коркино, поселках Первомайский, Роза, Саксан и в деревнях Дубровка и Шумаки.

«На исполнение энергосервисного контракта не потребуется дополнительных бюджетных расходов. Средства, ежегодно выделяемые на оплату уличного освещения, — а это около 16 миллионов рублей — по-прежнему будут закладываться в бюджет, но часть их, сэкономленную за счет светодиодных светильников, мы вернем инвестору в течение семи лет. Интеллектуальные технологии позволят эффективно управлять уличным освещением, а также помогут сформировать удобную и безопасную среду для коркинцев», — прокомментировала глава Коркино Наталья Лощинина.

Челябинская область — лидер на Урале по количеству городов и сел с интеллектуальной технологией энергосбережения. Всего на улицах населенных пунктов установлено 40 тысяч умных светильников.