Для Челябинска закупят 11 низкопольных трамваев за 814 млн рублей

Миндортранс объявил торги на поставку новых вагонов

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на поставку низкопольных трамвайных вагонов для областного центра за 814 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Требуется поставить 11 односторонних низкопольных трамвайных вагонов не ранее 2023 года выпуска. Транспортные средства должны быть оснащены бортовым навигатором, системой кондиционирования, радиооповещения, видеонаблюдения. В пассажирском салоне должны быть установлены видеомонитор, зарядки для гаджетов, видеокамеры, бесплатный Wi-Fi. Окраска кузова — жемчужно-белый и зеленый цвета», — говорится в техзадании.

Согласно документации, исполнителю контракта необходимо поставить в Челябинск 7 трамвайных вагонов до ноября 2023 года, еще 4 вагона — до июня 2024 года. Заявки на торги принимаются до 21 сентября.

Поставки низкопольных вагонов продолжаются в рамках масштабного обновления подвижного состава и транспортной инфраструктуры Челябинска.

Напомним, ранее Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») сообщил о завершении поставки 41 низкопольного трамвая в столицу Южного Урала в рамках заключенного в марте 2023 года контракта с Миндортрансом Челябинской области. В текущем году УКВЗ передаст Челябинску еще 33 трамвая этой модели. Всего в этом году город получит 74 современных трамвая.

Также в Челябинске объявлен аукцион на проектирование новой трамвайной линии, которая напрямую соединит Ленинский район с центром города. Начальная цена контракта составляет 197 млн рублей.