Челябинск получил 41 новый низкопольный трамвай

В этом году город получит еще 33 вагона

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») передал Челябинску 41 низкопольный трамвай модели 71-628-01. Вагоны произвели по контракту, заключенному с Миндортрансом Челябинской области, рассказали в пресс-службе компании. В УКВЗ отметили, что поставку закончили с опережением сроков.

Первый трамвай этой модели жители Челябинска увидели в июне прошлого года. В вагонах есть бесплатный Wi-Fi и разъемы USB для зарядки гаджетов. Над каждой дверью установлены датчики, которые подсчитывают входящих и выходящих пассажиров. Эту информацию умная система автоматически сравнивает с данными валидатора о количестве оплативших проезд. Таким образом в трамвае выявляют безбилетников.

В текущем году УКВЗ передаст Челябинску еще 33 трамвая этой модели. Всего в этом году город получит 74 современных трамвая.