В Челябинске разработают проект для строительства трамвайной линии в Ленинский район

Новая ветка пройдет по мосту от вокзала до улицы Гагарина

В Челябинске повторно объявили поиск проектировщика для строительства трамвайной линии в Ленинский район. Транспортная ветка пройдет по улице Дзержинского через мост от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Стоимость разработки проекта — 197 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.





Схема размещения будущей трамвайной ветки. Источник — сайт администрации Челябинска



Согласно информации в техзадании, на мосту нужно оставить три полосы для движения автомобилей. Проезжую часть путепровода планируют расширить. Также возможно создание велодорожек. Однако их наличие будет необязательным — проектировщик должен сам решить, делать их или нет. Также предусмотрено озеленение с использованием лиственных и хвойных деревьев, кустарников, создание газона с многолетними травами.

Документация предусматривает два этапа выполнения работ. Первый из них необходимо завершить до 1 мая 2024 года, второй — до 1 августа 2024 года. Получить заключение Госэкспертизы нужно до 1 октября следующего года.

Финансирование создания новой трамвайной ветки уже предусмотрено программой развития электротранспорта Челябинской агломерации. На работы направят 2,7 млрд рублей. Средства планируют привлечь в виде инфраструктурного бюджетного кредита.