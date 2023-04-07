Челябинск получил 10 новых низкопольных трамваев от УКВЗ

Предприятие поставляет транспорт в рамках госконтракта

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») передал Челябинску 10 полностью низкопольных односекционных трамваев модели 71-628-01. Производство и поставка вагонов идет по контракту, заключенному с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Всего в 2023 году УКВЗ изготовит и передаст региональному центру 74 вагона, сообщает пресс-служба предприятия.

«Новые трамвайные вагоны модели 71-628-01, разработанные специально для Челябинска, удобны и комфортны для всех участников поездки — и для пассажиров, и для водителя. Для пассажиров предусмотрены многочисленные опции, с которыми поездка по динамично развивающемуся южноуральскому мегаполису превращается в увлекательное путешествие»,— отмечают на УКВЗ.

Пассажиры смогут зайти в интернет, используя бесплатный Wi-Fi, зарядить смартфон. Панорамные окна позволяют любоваться видами города. Из удобств новых трамваев — широкие проходы и повышенная плавность хода. За состоянием водителя следит интеллектуальная система контроля.

В 2021 году УКВЗ произвел и поставил в Челябинск 30 частично низкопольных трамваев модели 71-623-04. В прошлом году предприятие сделало для областного центра 30 полностью низкопольных односекционных вагонов модели 71-628-01. В рамках обновления трамвайной инфраструктуры в Челябинске продолжится ремонт путей. На работы направили более 1 млрд рублей.