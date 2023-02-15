УКВЗ начал поставлять в Челябинск новые трамваи

Первая партия современных вагонов поступит в город до 1 июня

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в «Роскосмос») приступил к отправке в Челябинск низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01. Первую партию — а это 33 трамвая — планируется доставить в город до 1 июня 2023 года, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Всего в 2023 году УКВЗ поставит в Челябинск 74 трамвая.

Отмечается, что новые трамваи отличаются доработанной оптикой, обновленной модульной маской и улучшенной обзорностью. За состоянием водителя будет следить специальная интеллектуальная система. В целом оборудование объединено в единый транспортно-информационный комплекс.

Напомним, в октябре 2022 года Усть-Катавский вагоностроительный завод выиграл торги на поставку в Челябинск 74 трамваев. Предприятие получит за работу 5,4 миллиарда рублей. Первые 33 вагона в Челябинск поставят до начала лета, еще 41 вагон — до 1 ноября.

13 февраля губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по развитию электротранспорта в Челябинске. В числе поручений главы региона по его итогам — увеличение ремонтов трамвайных путей в два раза.