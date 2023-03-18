В Челябинске на полгода из-за ремонта путей закроют движение трамваев до Медгородка

Четыре автобуса пустят по компенсационному маршруту

В Челябинске с 1 апреля стартует масштабный ремонт трамвайных путей. На участках по Свердловскому проспекту от улицы Блюхера до улицы Труда, а также по улице Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной будет закрыто движение трамваев до Областной больницы. В службе «Организатор перевозок по Челябинской области» рассказали о путях объезда.





Участки будут перекрыты до 15 октября. На это время трамваи пустят по другим маршрутам:

№ 6 ЧТЗ — Российская — Кирова — Театр оперы и балета

№ 17 Чичерина — Кирова — депо № 1

№ 20 ЧМК — Кирова — депо № 1

Пассажиры смогут воспользоваться троллейбусами:

№ 5 «ЖД Вокзал — АМЗ»

№ 12 «АМЗ — Молдавская»

№ 16 «АМЗ — ЖБИ».

На время работ запустят компенсационный маршрут «Калинина — Областная больница». Его будут обслуживать четыре больших автобуса с интервалом движения 12-16 минут. Также можно воспользоваться другими автобусами:

№ 14 «Новосинеглазово — ЖД Вокзал»

№ 23 «ТК Кольцо — 47-й микрорайон»

№ 51 «поселок Сосновка — Братьев Кашириных».

«Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», — напомнили в службе организации перевозок.

С сегодняшнего дня до утра 20 марта закроют движение троллейбусов №№ 12, 14, 17 по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до Свердловского проспекта.