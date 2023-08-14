УКВЗ примет участие в создании завода для производства нефтегазового оборудования

Предприятие нарастит компетенции по выпуску специальных изделий

Усть-Катавский вагоностроительный завод и московская компания «ЭдАн Инжиниринг» в рамках форума «Армия-2023» заключили соглашение о намерениях. Планируются совместные проекты в нефтегазовом и высокотехнологичном секторах. УКВЗ и «ЭдАн Инжиниринг» рассматривают возможность создания предприятия. Там будут производить контейнерные автозаправочные станции (КАЗС) и насосное оборудование, а также заниматься реинжинирингом. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», куда входит УКВЗ.

«В рамках мероприятий по диверсификации по направлению импортозамещения насосной продукции проведены полноценные работы по НИОКР. В результате исследования удалось получить насос, который полностью заменил американские и европейские аналоги. Данная продукция позволяет исключить зависимость от американских и европейских поставок и усилить энергобезопасность страны»,— комментирует директор центра диверсификации госкорпорации «Роскосмос» Алексей Берг.

Усть-Катавский вагоностроительный завод кроме известных по всей стране трамваев уже много лет выпускает насосное оборудование. Предприятие сотрудничает с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли РФ и стран ЕАЭС.

«Продвижение поставок продукции будет ориентировано не только на российский рынок в интересах ряда внутренних заказчиков, но и на рынки СНГ, Африки, Ирана. Особенно важно, что новую продукцию планируется поставлять на освобожденные территории»,— подчеркивает генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

«ЭдАн Инжиниринг» производит оборудование под торговой маркой «НАРА», а том числе для АЗС, занимается созданием заправок под ключ. Изделия «НАРА» используются на 70% АЗС на территории России и СНГ, космодроме Байконур, в крупнейших аэропортах страны и в ведущих нефтегазовых компаниях.

«Основная задача совместного предприятия — наладить производство оборудования, превосходящего зарубежные аналоги, за счет применения наработанных в космосе технологий в гражданском секторе промышленности»,— говорит генеральный директор «ЭдАн Инжиниринг» Эдуард Анимаев.

В Роскосмосе отмечают, что объединение научно-технических потенциалов УКВЗ и «ЭдАн Инжиниринг» позволит создавать усовершенствованную продукцию. При этом будут учитываться потребности заказчиков. В процессе выпуска изделий применят новейшие технологические решения.