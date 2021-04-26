Челябинцы могут высказать свое мнение о создании платных парковок в центре города

Горожанам предлагают принять участие в опросе, который проводит региональный Миндортранс

В Челябинске жителям предложили пройти опрос, связанный с организацией парковок в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

«В центре города-миллионника сосредоточено максимальное количество точек притяжения горожан: офисы и административные здания, учебные заведения, кафе, рестораны, магазины и так далее. Это приводит к росту количества автомобилей в центре и дефициту места для их парковки», — говорится в сообщении.

Свою точку зрения горожан попросили обозначить в опросе, который доступен по ссылке.

Отметим, что среди общего списка тем челябинцам предлагают оценить ситуацию с парковками в городе, ответить, где именно им хотелось бы видеть платную парковку, выбрать сумму, которую они готовы платить за это. Полный список вопросов — здесь.