В Челябинской области растет эффективность исполнения нацпроектов

Аналитики отмечают хорошие темпы расходования бюджетных средств

С января по апрель 2021 года расходы бюджетов Российской Федерации и Челябинской области по приоритетным направлениям и текущим статьям осуществляются заметно быстрее, чем в аналогичном периоде 2020-го. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата региона после проведения экспресс-анализа.

«По состоянию на 1 мая 2021 года исполнение расходов федерального бюджета составило 32,2% (+0,8%); расходов, направленных на реализацию федеральных проектов, составило 27,0% (+2,7%); исполнение областного бюджета составило 27,7% (+2,3%); исполнение расходов, направленных на реализацию региональных проектов, составило 16,7% (+5,7%)», — отметили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.





Аналитики утверждают, что значительное влияние на рост темпов расходов оказали два момента. Первый — заблаговременная работа местных властей над проектированием объектов бюджетных инвестиций. Второй — личный контроль губернатора Челябинской области Алексея Текслера за своевременным проведением госзакупок.