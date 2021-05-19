В Челябинске мужчина ударил незнакомого 4-летнего ребенка по голове

Нападавший объяснил агрессию конфликтом на работе





В Ленинском районе Челябинска около остановки «Дом одежды» мужчина ударил по голове гуляющего с мамой четырехлетнего мальчика. Прохожие вызвали полицию. Информацию об этом сегодня, 19 мая, ИА «Первое областное» подтвердили в УМВД города.

ЧП случилось накануне, 18 мая. Мужчина подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с 4-летним сыном и дочерью, и спросил, можно ли дарить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.

«Инцидент зарегистрирован. Проводится проверка», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Из отделения полиции мужчину отпустили.

Как выяснилось позже, мужчина объяснил свой поступок тем, что у него возник конфликт с начальством на работе, был зол и не смог справиться с желанием кого-нибудь ударить.