В Златоусте осудят мужчину за пьяное смертельное ДТП

Погибла 25-летняя женщина, пострадал ребенок





Следственные органы завершают расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Златоуста. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекших смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Речь идет об аварии, которая случилась 6 октября прошлого года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада» , столкнулся с грузовым автомобилем на дороге Челябинск — Уфа. В результате ДТП скончалась 25-летняя знакомая водителя, ее 4-летняя дочь получила тяжелые травмы.

«Жителю Златоуста предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Примечательно, что в ночь перед трагедией за рулем той же «Лады Калины» была остановлена знакомая мужчины. При себе у нее не было документов. Авто сотрудники ГИБДД отогнали на стоянку, в отношении женщины был составлен административный протокол.

Наутро женщина и ее знакомый забрали машину. Уже тогда мужчина был пьян. Через несколько часов случилось ДТП. После аварии мужчина утверждал, что за рулем находился не он, а погибшая женщина. Ранее СМИ сообщали, что погибшая является женой виновника аварии, однако нашему информагентству он сообщил, что она была просто знакомой.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.