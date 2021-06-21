Челябинская команда «Евразия» выступит в четвертьфинале Премьер‑лиги КВН

Игра состоится в Москве 22 июня

Челябинская команда «Евразия» выступит в четвертьфинале Премьер-лиги КВН. Южноуральцы будут бороться за выход в следующий этап с опытными коллективами из Магадана, Москвы и Подмосковья, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В предстоящем этапе Премьер-лиги участники сыграют в трех конкурсах: «Приветствие», «Музыкальный фристайл» и «Знакомый сюжет». Челябинская команда готовится к игре и проходит редакторские просмотры.

«Редактуры проходят хорошо! Первые два конкурса, что мы опробовали в Челябинске на четвертьфинале Центральной Уральской лиги, были утверждены после незначительных правок. С музыкальным фристайлом было сложнее, но и его уже приняли. Так что мы работаем над реквизитом и репетируем. Настрой на игру исключительно боевой!» — рассказал автор и художественный руководитель команды «Евразия» Александр Шутов.

Отметим, Премьер-лига в этом году не транслируется по ТВ, но является второй по важности после Высшей лиги.