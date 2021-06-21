Южноуральские легкоатлеты в пятерке сильнейших на домашнем первенстве России

В активе сборной Челябинской области одна золотая и три серебряные медали

В легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной в Челябинске завершилось первенство России до 23 лет среди юниоров и юниорок. Хозяева соревнований завоевали четыре медали, заняв в командном зачете итоговое пятое место.

Южноуральская столица неоднократно принимала у себя крупнейшие всероссийские старты по легкой атлетике. Самый крупный из них состоялся год назад, когда в Челябинск прибыли сильнейшие легкоатлеты страны на чемпионат России.

На прошедшем первенстве России в активе южноуральцев четыре медали. Обладателем золота в беге на 1500 метров стал Артемий Никитин (тренер Т. И. Рыжкова). Две серебряные медали на счету Натальи Комбаровой (бег 100 и 200 метров, тренер В. А. Ширяев). Еще одно серебро завоевала эстафетная команда Челябинской области в беге 4 × 100 метров.

По итогам командного зачета хозяева соревнований заняли 5-е место и сохранили таким образом место в Суперлиге первенства России. Оно дает право заявлять спортсменов по максимальной квоте. Лучшими на соревнованиях в Челябинске были спортсмены Московской области. Второе место у представителей Москвы, замкнули тройку призеров легкоатлеты Краснодарского края.