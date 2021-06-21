В Нязепетровске отменили празднование Дня города

Такое решение принято по рекомендации Роспотребнадзора

В Нязепетровске отменили массовые праздничные мероприятия в честь Дня города, которые должны были пройти в последнее воскресенье июня. Об этом глава Нязепетровского района Сергей Кравцов сообщил на своей официальной странице во «ВКонтакте».

«По рекомендации Роспотребнадзора праздник, который мы традиционно отмечаем в последнее воскресенье июня, перенесен на неопределенный срок. Как только условия позволят — мы его проведем. Нязепетровцы, призываю вас поставить прививку! Только так мы сможем выработать коллективный иммунитет и победить вирус, который уже второй год ломает многие наши планы. В районе нет дефицита вакцин: „Гам-ковид-вак“ и „Ковивак“ — в наличии. На прививку можно записаться через «Госуслуги», непосредственно в поликлинике или прийти в мобильный ФАП. Берегите себя!» — обратился к жителям глава района.

Напомним, в Челябинской области отменяют массовые мероприятия на свежем воздухе. Причиной тому — ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе. Мы сделали подборку фестивалей, которые уже отменили.

Отметим также, что фестиваль музыки «Уральский рубеж» приостановил продажу билетов, но информации об отмене концертов пока нет. Кроме того, в заповеднике «Аркаим» отказались от проведения мероприятий, приуроченных ко Дню летнего солнцестояния 21 июня. Сейчас сотрудники настоятельно просят туристов вовсе воздержаться от поездок в исторический заповедник.