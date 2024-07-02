Бизнесмены Челябинской и Самаркандской областей обсудили совместные проекты

В южноуральской столице провели форум для предпринимателей двух регионов

Мостом для бизнеса и новым этапом в развитии сотрудничества назвали российско-узбекский форум. Он состоялся 2 июля в Челябинске. Местные предприниматели и гости из Самаркандской области презентовали свои возможности и обсудили совместные проекты. Подобный формат успешен — такие бизнес-форумы помогают активнее совершенствовать партнерство за счет получения прямых контактов, причем с представителями разных отраслей. От Челябинской области в деловом мероприятии участвовало 40 компаний, а от Самаркандской — 30, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Узбекистан — один из наших важных торговых партнеров, третий по товарообороту. Товарооборот растет. Мы сотрудничаем в сферах промышленности, сельского хозяйства. Видим большой потенциал в сфере туризма. Не секрет, что красоты Самарканда известны по всему миру. Наш регион очень красив, и нам есть, что друг у друга посмотреть. На повестке находится обсуждение открытия авиарейса между Самаркандом и Челябинском»,— отмечает заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.





Вице-губернатор, открывая форум, поприветствовал делегацию из Самаркандской области и поблагодарил их за приезд. Отношения между регионами и странами укрепляются. Развитию помогают и политические связи, и бизнес. Товарооборот в первом квартале 2024 года вырос на 50%. Бизнес отмечает взаимный интерес.





Предприниматели Самаркандской области видят перспективы партнерства в промышленности, в частности, в металлургии, производстве строительных материалов, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, выпуске продуктов питания, развитии молочного и мясного животноводства. Отметим, что на бизнес-форуме подписали соглашение о создании в Самарканде производства челябинской компании «Леди Прима».





В мае 2024 года Узбекистан с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. В составе делегации были и южноуральцы. Губернатор Челябинской области и глава Самаркандской области обстоятельно обсудили двухстороннее сотрудничество регионов. После нынешнего визита на Южный Урал партнеров из дружественного государства, делегация Челябинской области скоро посетит Самарканд с ответной бизнес-миссией.