Челябинский производитель текстиля откроет новое производство в Самарканде

Объем инвестиций составит 1,5 миллиона долларов

Челябинский производитель текстиля «Леди Прима» откроет новое производство в Самарканде (Узбекистан). Объем инвестиций в запуск новой текстильной фабрики составит 1,5 миллиона долларов. Соответствующее соглашение с ТД «Азия Текстиль» подписано на российско-узбекском бизнес-форуме в Челябинске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Подписанное нами соглашение с коллегами из Узбекистана предполагает строительство текстильной фабрики „Леди Прима“ в Самарканде. Конкретное место еще не выбрано. Предполагается, что объем инвестиций составит 1,5 миллиона долларов. Это позволит не только увеличить объемы производства продукции, но и расширить ее ассортимент», — пояснил руководитель службы снабжения компании «Леди Прима» Денис Ершов.





По его словам, выбор площадки для размещения нового производства неслучаен. В Самарканде есть все необходимые ресурсы для успешного запуска нового предприятия, в том числе кадры. Часть продукции из Самарканда будет экспортирована в Россию, остальное — реализовано на местном рынке сбыта.

«Узбекистан — это большой и интересный рынок сбыта. Здесь проживает более 30 миллионов человек. Начать мы планируем с выпуска комплектов постельного белья, которое востребовано в качестве подарков на свадьбу, праздники. Далее планируем наладить производство портьер, полотенец, пододеяльников, подушек и другой продукции», — пояснил Денис Ершов.

В Самарканде сильная школа по подготовке специалистов швейного производства и текстильной промышленности. Недостатка в кадрах для легпрома здесь нет.

«Наша компания создана 4 года назад. На протяжении двух лет мы сотрудничаем с компанией „Леди Прима“: поставляли из Узбекистана готовую продукцию на российский рынок. Сейчас речь идет о реализации совместного проекта в Самарканде. Мы поможем бизнес-партнерам с поиском площадки для размещения производства, с подбором кадров», — пояснил руководитель ООО «ТД Азия Текстиль» Зариф Халилов.





Напомним, компания «Леди Прима» в этом году внедрила цифровизацию на производстве текстиля в Челябинске. В цехах предприятия перешли на бережливые технологии и добились серьезных результатов в ходе участия в аналоге нацпроекта для МСП — региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда».

В рамках мероприятия запланированы презентации промышленного потенциала Челябинской области и инвестиционного потенциала Самаркандской области, двусторонние переговоры, а также церемония подписания меморандумов между южноуральскими и узбекскими предприятиями.