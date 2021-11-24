В Челябинске детскому саду вернут бассейн

Правительство направило средства на выкуп части здания и ремонт

В Челябинске принято решение по детскому саду № 40 «Какаду». Ранее часть здания принадлежала городу, другая — частному лицу. Теперь детсад будет принадлежать муниципалитету, а его воспитанники снова смогут посещать бассейн, сообщил губернатор Алексей Текслер.

После того как собственник решил продать свою часть, прекратил свою работу бассейн для воспитанников, а также кабинеты дополнительного образования детей.

«Был реальный риск потерять эту часть детского сада, который строился как один объект. С этой проблемой ко мне обратились родители, о ней писали СМИ. Сейчас исправляем несправедливость. Выделил средства на выкуп второй части здания и на ремонт. Бассейн и кабинеты вернутся детям», — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в соцсети.

Глава региона отметил, что современные детские сады нужны по всей области. В этом году в регионе сдадут в эксплуатацию десять новых детских садов.