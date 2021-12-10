Сотрудники бассейна «Электрометаллург» в Челябинске заявили об увольнениях

Ранее стало известно о закрытии спортивного учреждения на ремонт

Сотрудники бассейна «Электрометаллург» (ранее он назывался «Планета „Ариант“») на улице Российской сообщили информационному агентству «Первое областное» о предстоящих увольнениях из-за закрытия учреждения на ремонт. Кроме того, опровергли заявление пресс-службы ЧЭМК о сроке ремонта. По словам работников бассейна, он будет проводиться неопределенное время.

«Бассейн закрывается на неопределенный срок. Нам сказали, что новость о закрытии до 20 января — это фейковая информация. Во вторник (7 декабря. — Прим. ред.) сообщили об увольнении персонала. Уведомления собирались выдавать сегодня. Говорили, что будет оформлено как сокращение», — сообщил ИА «Первое областное» сотрудник бассейна «Электрометаллург».

Напомним, ранее нашему информагентству в пресс-службе ЧЭМК (владелец бассейна) сообщали о том, что ремонт будет проводиться всего один месяц — с 20 декабря 2021 до 20 января 2022 года. При этом средства за неиспользованные абонементы пообещали вернуть до 31 января.

«Мы закрываемся на плановый ремонт. Понимаем, что это решение не популярное. Обычно бассейны закрывают на ремонт летом. Но здоровье посетителей нам дороже, чем работа в новогодние праздники. Ремонт запланирован на один месяц. Приведем бассейн в соответствие нормам Ростехнадзора. Конструктивных изменений не ожидается», — рассказывал ИА «Первое областное» пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов.

Получить комментарий о сокращениях и закрытии на более долгий срок у представителя ЧЭМК не удалось. Сначала он сообщил о нехватке времени на разговор, после телефон был выключен.

Если работодатель планирует проводить сокращение персонала, он должен заранее предупредить об этом Главное управление по труду и занятости Челябинской области. По информации на 8 декабря, ни ЧЭМК, ни юридическое лицо бассейна «Электрометаллург» — ООО «Дельфин» — не направляли уведомления о сокращении персонала.

«Электрометаллург» — это историческое название водноспортивного комплекса на улице Российской. До 2020 года бассейн назывался «Планета „Ариант“». В 2020 году произошел раздел бизнеса между Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Электрометаллургический комбинат с дочерними предприятиями, а также бассейн и Дворец спорта ЧЭМК остались у последнего. Аристову отошли пищевые предприятия «Арианта» и производство алкогольной продукции.

По данным базы «Контур. Фокус», у ООО «Дельфин», которое управляет бассейном, удовлетворительное финансовое положение. В 2020 году компания получила чистую прибыль в размере 8 млн рублей, выручка была 44 млн рублей. В этом году «Дельфин» побеждал в нескольких аукционах по оказанию услуг муниципальным спортивным школам. Все они в стадии исполнения. Владельцем юрлица значится Евгений Ходоровский, сын Павла Ходоровского, собственника ЧЭМК.

