В Челябинске открыли новый центр дзюдо

Более 1500 спортсменов будут тренироваться рядом с бассейном «Планета „Ариант“»

Сегодня, 3 декабря, в торжественной обстановке был открыт новый современный спортивный комплекс — Центр дзюдо «Электрометаллург». В мероприятии приняли участие глава города Наталья Котова и общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новый центр дзюдо рассчитан на 600 спортсменов, которые будут заниматься на бесплатной основе. На площади более 2500 кв. м будут идти тренировки в трех просторных борцовских залах и в одном атлетическом, оборудованном современными силовыми тренажерами. Здесь же разместился и специальный врачебный кабинет со всей необходимой медицинской техникой. Финансирование строительства центра дзюдо, его функционирование, татами, маты и бесплатное кимоно для ребят взял на себя Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК).

«Я приятно удивлена тем, в каких условиях смогут здесь заниматься дети. Новый центр располагает всем необходимым для проведения качественного тренировочного процесса и отвечает всем современным тенденциям в подготовке спортсменов высокого уровня. Этот спортивный объект был построен с нуля. Радует, что предприятие реализует такие важные и нужные обществу социально направленные проекты», — отметила принявшая участие в мероприятии общественный деятель Ирина Текслер.

Просторное помещение имеет П-образную форму и предполагает и уличные тренировки. Каждый воспитанник «Электрометаллурга» имеет возможность также бесплатно посещать одноименный плавательный бассейн, расположенный в шаговой доступности. В планах креативных и амбициозных тренеров центра — установка в одном из помещений бассейна (благо высокие потолки позволяют), профессионального спортивного батута, чтобы дзюдоисты смогли на нем отрабатывать тренировки по специальной акробатике. Родители могут наблюдать в режиме онлайн за занятиями своих детей через систему камер и плазменных экранов, расположившись в специальной зоне отдыха, оборудованной мягкими диванами.

«Наш центр дзюдо станет точкой притяжения для Калининского района, и мы уверены в том, что новые залы и уникальные тренажеры будут пользоваться популярностью у всех юных челябинцев. Здорово, что ЧЭМК взялся за финансирование данного спортивного проекта, дети рады бесплатно заниматься борьбой в новом центре, а нас, тренеров, очень радует и вдохновляет на спортивные подвиги сам масштаб», — говорит главный тренер Центра дзюдо «Электрометаллург», победитель Универсиады-2011 и мастер спорта международного класса Денис Ярцев.

Действительно, возле плавательного бассейна «Электрометаллург» собирается целый спортивный кластер — дзюдо, водные виды спорта, большой теннис, фитнес и атлетизм. А лучшей наглядной агитацией челябинцев за здоровый образ жизни служит центр дзюдо, панорамные окна которого отлично видны через реку Миасс жителям расположенных напротив девятиэтажек.

«Очень приятно, что предприятие помогает спортсменам, открывает такие замечательные спорткомплексы. Не сомневаюсь, что здесь дети смогут вырасти в сильных и уверенных в себе спортсменов. Важно, чтобы история южноуральского дзюдо была предметом гордости нового поколения спортсменов-дзюдоистов», — отметила глава Челябинска Наталья Котова, также принявшая участие в открытии центра дзюдо.

Это уже третий центр дзюдо, который работает в южноуральской столице по инициативе ЧЭМК. Первый находится в одноименном дворце спорта, второй — в Советском районе на улице Кузнецова (поселок АМЗ), еще один и самый новый открывается в Калининском районе.

