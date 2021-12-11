В Златоусте после капитального ремонта открыли бассейн в СК «Локомотив»

В день открытия в спортивном комплексе прошли первые соревнования

В Златоусте состоялось торжественное открытие бассейна в спортивном комплексе «Локомотив» после капитального ремонта. Обновленный бассейн уже оценили сотрудники железнодорожного транспорта Златоустовского управления ЮУЖД, сообщили 10 декабря в пресс-службе администрации Златоуста.

«Бассейн длиной 25 метров оснащен шестью дорожками. Его вполне хватает как для любителей водных видов спорта, так и для проведения соревнований. Как раз в день открытия состоялся турнир по плаванию среди работников железнодорожного транспорта Златоустовского территориального управления ЮУЖД, посвященный 85-летию Российского физкультурно-спортивного общества „Локомотив“ и 75-летию со дня образования Златоустовского отделения ЮУЖД»,— уточнили в пресс-службе мэрии.

По данным издания «Златоустовский рабочий», ремонт спортивного комплекса начали в 2019 году и за два года провели большой объем работ.

Отметим, СК «Локомотив» уже более 50 лет: он был построен в начале 70-ых годов прошлого века и является одним из старейших спортивных сооружений в городе. В здании есть не только бассейн, но и тренажерный зал, и площадки для занятий единоборствами, аэробикой и шейпингом, а также большая игровая площадка.