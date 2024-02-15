Банк России составил портрет жертвы кибермошенников

В 2023 году злоумышленники украли у граждан почти 16 миллиардов рублей

Банк России на основе опроса жителей страны составил портрет жертвы кибермошенников. И это не пенсионеры, хотя считается, что именно они обычно попадаются на уловки злоумышленников. Как сообщает пресс-служба челябинского отделения ЦБ, пострадавшими от мошенников чаще всего становятся женщины в возрасте 25—44 лет, со средним образованием и уровнем дохода, проживающие в городах.

В 2023 году банки страны отразили 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у жителей страны. Спасти удалось 5,8 триллиона рублей. Однако 1,17 миллиона банковских операций злоумышленники все-таки смогли провести успешно. И украли у россиян 15,8 миллиарда рублей.

Самой распространенной формой мошенничества являются звонки и СМС. Растет количество обманов с использованием мессенджеров. Распознать злоумышленника не всегда просто. Однако есть фразы, по которым можно определить мошенников.

Если вам говорят о заявке на кредит, а вы ее не оформляли, не продолжайте разговор, иначе это поможет обмануть вас. Предложение перевести средства на безопасный или защищенный счет — попытка украсть деньги. Работники правоохранительных органов не ведут расследования по телефону и не предлагают участие в задержании мошенников, тем более не узнают финансовые данные.

При подозрительных операциях банк может приостановить их выполнение, оповестив об этом через приложение или позвонив с официального номера. Кроме того, настоящий сотрудник банка не станет интересоваться данными карты или просить назвать код из СМС. Называть его, кстати, никому не нужно. Если вам сообщают об окончании срока действия сим-карты — это обман, ведь она бессрочная. И еще — сотрудники Центробанка (Банка России) никогда не звонят и не пишут гражданам.