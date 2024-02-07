Мошенники выманивают у челябинцев коды из СМС‑сообщений для оформления кредитов

Злоумышленники действуют под видом сотрудников МФЦ или интернет-магазинов

Мошенники придумывают новые схемы обмана южноуральцев и на этот раз вживаются в роли работников госструктур или магазинов, чтобы выманить коды из СМС-сообщений, предупредили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Сообщения и звонки с таким текстом должны вас насторожить:

— «Вас ждет посылка, необходимо пройти по ссылке»;

— «Я сотрудник МФЦ, необходимо подтвердить свои данные»;

— «Вам направлено письмо, подтвердите кодом из СМС».

«Мошенникам нужен код для подтверждения регистрации на сайте „Банки.ру“, с помощью него злоумышленники смогут брать кредиты на ваше имя онлайн. Не переходите по ссылкам об акциях, подарках и розыгрышах, если они размещены не на сайте интернет-магазина», — прокомментировали в ведомстве.

По статистике Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области, 92,1% южноуральцев уверены, что не станут жертвой мошенника. Однако, становятся — по итогам 2023 года сумма хищений превысила 2,5 миллиарда рублей. Поэтому в ЦОМе напоминают, что в регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ей воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер: *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

Кроме того, исходя из данных опроса южноуральцев, наиболее действенным вариантом для сохранения средств считается отказ от вызовов с незнакомых номеров. Чтобы вообще не вступать с мошенниками ни в какой контакт. Такой выбор, исходя из исследования, сделали 39,8% респондентов. А каждый третий (32,9%) напрочь отрезал себя от злоумышленников и прочего спама, установив в настройках телефона заглушение всех неизвестных вызовов.

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