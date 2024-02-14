Банки России помешали мошенникам украсть 5,8 трлн рублей со счетов своих клиентов

Тем не менее объем украденных средств за год вырос на треть

В 2023 году банки России отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у граждан и помешали украсть 5,8 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«И все-таки злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году, и украсть 15,8 млрд рублей. Потери клиентов банков увеличились в результате на 11,5%. Примерно на столько же вырос объем переводов по банковским картам, остающимся самым популярным платежным инструментом у мошенников. Именно с них было похищено больше всего денег», — сообщают в пресс-службе.

Банк России считает, что мошенничества стало больше, так как преступники более адресно готовят атаки на клиентов банка по телефону. Они заранее собирают сведения о человеке из открытых источников, а также пользуются утечками информации из разных компаний. При этом мошенники отбирают у людей не только накопления, но еще и заставляют будущих жертв брать кредиты.

Уже с июля 2024 года заработает новый механизм противодействия мошенническим операциям, связанным с переводами средств. Банк будет на два дня приостанавливать подозрительные переводы, чтобы клиент смог отказаться от транзакции. Если банк не приостановит перевод денег на мошеннический счет, информация о котором есть в специальной базе регулятора, и перечислит средства злоумышленникам, то будет обязан вернуть клиенту средства.

Кстати, в 2023 году кредитные организации вернули клиентам 8,7% от всего объема украденных денег.

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