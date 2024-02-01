В Челябинской области мошенники притворяются сотрудниками ФСБ для перевода денег на подставные счета. Аферисты подменяют номера правоохранительных органов, а также используют поддельные документы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Преступники используют персональные данные граждан и склоняют их к переводу денежных средств. Аферисты сообщают о возможных проверочных мероприятиях за поддержку запрещенных проукраинских организаций.

«С территории Украины посредством подменных номеров через мессенджеры Whatsapp и Telegram осуществляются рассылка сообщений и звонки с целью вовлечения российских граждан в мошеннические схемы осуществления перевода денежных средств», — отметили в ведомстве.
Также преступники запугивают граждан ответственностью за «разглашение тайны следствия», если жертва планирует обращаться в органы.

Добавим, что ранее ФНС в своем телеграм-канале сообщила о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Неизвестные рассылают налогоплательщикам электронные письма, в которых сообщают о выявлении подозрительной активности налогоплательщика и требуют предоставить документы.