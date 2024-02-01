Челябинцев предупредили о мошенниках, притворяющихся сотрудниками ФСБ

Преступники используют поддельные документы

«С территории Украины посредством подменных номеров через мессенджеры Whatsapp и Telegram осуществляются рассылка сообщений и звонки с целью вовлечения российских граждан в мошеннические схемы осуществления перевода денежных средств»,

— отметили в ведомстве.