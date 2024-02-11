Полицейские предупредили о мошеннической схеме с банковскими приложениями

Как не попасться на уловку злоумышленников

В МВД России предупредили о новой мошеннической схеме. Теперь злоумышленники звонят россиянам от имени банковских сотрудников и сообщают о том, что их банковское приложение устарело и больше не обслуживается. Для того, чтобы сохранить доступ к деньгам, нужно скачать новое — по ссылке из СМС. На самом деле вместо банковского приложения скачивается вирусная программа, которая крадет все данные, уточнили в пресс-службе МВД России.

«Как только жертва установила программу, скачанную по ссылке из СМС, и дала все разрешения, программа крадет пароли и реквизиты карт. Деньги моментально исчезают и попадают на счета обманщиков»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские напомнили о том, что банки рассылают информацию о новых версиях приложения только через свои официальные каналы, и вся информация об обновлениях размещена на официальном сайте и других ресурсах.

Правоохранители настоятельно рекомендуют не доверять звонившим и не скачивать какие-либо приложения под их диктовку или по присланным ими ссылкам.