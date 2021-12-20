Автозавод «Урал» в Миассе получит 2 млрд рублей на новое производство

Фонд развития промышленности выдаст предприятию льготный кредит

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил миасскому автомобильному заводу «Урал» заем на 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты». Предприятие запустит производство ведущих мостов и передних осей для грузовых автомобилей. Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального ФРП.

Средства займа пойдут на приобретение комплекса автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков, а также на перевооружение литейного производства. Комплекс автоматических линий позволит обрабатывать 230 тыс. тормозных барабанов и тормозных дисков и 230 тыс. ступиц в год.

Производство должно быть запущено в 2023 году. Его разместят на территориях действующих корпусов завода, предварительно подготовленных и отремонтированных.

«Модернизация производства отливок из высокопрочного и серого чугуна даст предприятию возможность производить картерные детали новых мостов массой до 200 кг, а также увеличить производительность труда по выпуску отливок. Благодаря модернизации литейного производства, мощности по выпуску чугунного литья увеличатся с 18,6 до 24,7 тысячи тонн в год. Для реализации такого многоуровневого проекта нам потребовался очень крупный заем федерального Фонда развития промышленности. Думаю, без поддержки областного правительства, Минпрома и консультаций экспертов регионального ФРП мы бы шли к его получению гораздо дольше», — отмечает генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Сейчас новые мосты для тяжелых грузовых автомобилей «Урал» закупаются в Китае. Предприятие готово не только выпускать эту продукцию для собственных нужд, но и поставлять ее другим российским производителям грузовиков. В рамках проекта планируется локализовать все мосты, которые заводу приходится закупать за рубежом.

«Этот принципиально значимый не только для самого завода, но и для всего региона и даже страны проект отвечает главным задачам, которые губернатор Алексей Текслер ставит перед областной промышленностью. Это первый настолько масштабный проект в автомобилестроительной отрасли, работа над которым потребует кооперации многих крупных промышленных предприятий и ведущих вузов Южного Урала. Кроме того, создание собственного производства ключевых узлов и автокомпонентов на градообразующем предприятии Миасса — большой шаг в реализации в области политики импортозамещения и локализации комплектующих», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Проект предусматривает создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин. К 2025 году «Урал» планирует выпускать не менее 18 800 ведущих мостов и осей для автомобилей только под свои потребности, без учета внешнего рынка, а также около 5 тыс. комплектующих для спецтехники.

«Развитие таких промышленных гигантов, как „Урал“, — залог комплексного развития всей областной экономики за счет выстраивания прочных кооперационных цепочек, гарантирующих полноценную загрузку производственных мощностей целого ряда предприятий. Так, в реализации проекта будет задействован Челябинский кузнечно-прессовый завод, с участием которого будут изготавливаться поковки, отливки, листовые штамповки и другие заготовки для комплектования новых мостов. Планируется привлечь ММК, ЧМК, Челябинский завод дорожных машин, АО „РЭД“ и ГРЦ им. Макеева, плюс малые и средние предприятия, включенные уже в их производственные цепочки. Если все же потребуется закупать какие-то детали за пределами области, приоритет будет также отдаваться отечественным поставщикам», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Этот заем стал самым крупным в истории ФРП Челябинской области.

«В 2021 году при непосредственном участии нашего фонда в бюджет области удалось привлечь практически 3,5 млрд рублей. Большую их часть принес, конечно, инвестиционный проект автозавода „Урал“. Всего же при поддержке регионального ФРП 11 предприятий области получили средства на модернизацию своих производств. А это означает рост объемов выпуска продукции и ее качества, выход на новые рынки, а самое главное, создание новых рабочих мест и обеспечение социально-экономической стабильности городов нашей области, во многих из которых промышленные предприятия являются градообразующими центрами и основным источником благосостояния жителей», — считает директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Локализация производства комплектующих в Челябинской области и расширение модельного ряда позволит автозаводу «Урал» выпускать вдвое больше автомобилей повышенной грузоподъемности. Благодаря инвестпроекту в Миассе создадут около 4 тыс. дополнительных рабочих мест.