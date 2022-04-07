Новый ФОК с искусственным льдом в Сатке будет построен в запланированные сроки

Долгожданный спортивный объект появится в моногороде в 2023 году

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Сатке, инициированное губернатором Алексеем Текслером, ведется в плановом режиме. Как и планировалось, объект будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. В этом заверили жителей города представители местной администрации и региональный Минспорт, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Современный ФОК с искусственным льдом появится на месте действующей хоккейной коробки, которая на протяжении многих лет служила центром притяжения местных жителей. В один из своих визитов в Сатку глава региона Алексей Текслер дал поручение построить на этом месте современный крытый физкультурно-оздоровительный комплекс.

В декабре 2020 года было получено положительное заключение Госэкспертизы, а в мае 2021 года дан старт строительству спортивного объекта при финансовой поддержке группы компаний «Магнезит». Были озвучены и сроки завершения строительства — май 2023 года.

Между тем накануне обратился к губернатору один неравнодушный житель Сатки Борис Харин. Он записал видеообращение, в котором сообщил о том, что по некоторым данным строительство ФОКа под угрозой.

«Через две недели будет год, как началось строительство ледового дворца в Сатке. Сегодня поступила информация, что финансирование со стороны правительства Челябинской области может быть под угрозой. Денежные средства второго участника этой стройки — „Магнезита“ поступают. Хотелось бы услышать какое-то пояснение о сложившейся ситуации. Мы все очень надеемся, что эта стройка будет завершена, — нам этот крытый каток очень нужен», — выступил с обращением к главе региона Борис Харин.

В администрации Саткинского района заверили, что строительство ФОКа продолжается в плановом объеме, ни о какой заморозке речи не ведется, а сам комплекс будет сдан в срок. Аналогичный комментарий дали корреспонденту ИА «Первое областное» и в региональном Минспорте.

«В региональном бюджете предусмотрены средства на завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Сатке. Они будут своевременно перечислены в муниципалитет при выполнении всех условий со стороны администрации города. На сегодняшний день работы на объекте продолжаются в полном объеме», — сообщили в пресс-службе Минспорта Челябинской области.

Отметим, что контролирует ход строительства специально созданный штаб. В него вошли представители администрации Саткинского района, Фонда содействия развитию Саткинского района и генерального подрядчика — компании «Востокметаллургмонтаж».