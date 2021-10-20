Челябинский повар второй раз принял участие в «Адской кухне»

Шоу с Евгением Дизендорфом покажут 20 октября

Челябинский шеф-повар Евгений Дизендорф уже второй раз участвует в шоу «Адская кухня». В среду, 20 октября, в 19:00 на телеканале «Пятница» покажут новый выпуск с ним.



По словам ведущего шоу Константина Ивлева, Евгений и другие повара из приглашенной команды — лучшие участники шоу «Адская кухня» прошлых сезонов. Они сразятся в кулинарном поединке с участниками пятого сезона.

Напомним, что Евгений первый раз засветился в проекте в 2018 году. Тогда он не смог стать победителем: Ивлев заявил, что Евгений уже сформировавшийся и самостоятельный повар и поэтому его просто нечему учить. В августе 2021 года молодой шеф-повар открыл в Челябинске свой гастробар «Класс коррекции» на улице Цвиллинга.