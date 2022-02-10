«АСКО-cтрахование» к весне сократит 950 сотрудников в Челябинске

120 работников уже написали заявления на увольнение по собственному желанию

Временная администрация компании «АСКО-страхование» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) —уведомила центры занятости населения Челябинска о высвобождении 18 марта 2022 года 950 работников.

По состоянию на дату отзыва лицензии страховая организация имела 33 филиала и 32 представительства на территории Российской Федерации, а также 81 обособленное подразделение.

«В декабре 2021 года, когда вводилось внешнее управление, штатная численность работников „АСКО-страхование“ составляла 1127 штатных единиц, фактическая численность составляла 1104 человека. Из них 150 работников находятся в декретных отпусках и имеют гарантии в соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. Фонд заработной платы по состоянию на 1 декабря прошлого года составлял 46,8 млн рублей», — говорится в отчетности временной администрации.

Сотрудникам, которые не смогут трудоустроиться на новую работу, в течение трех месяцев с даты увольнения из страховой организации по их заявлениям будет выплачиваться средний месячный заработок.

Работников льготных категорий будут увольнять позднее и в соответствии с требованиями российского законодательства. К ним относятся, например, сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, по беременности и родам, одинокие матери. Их сократят только после принятия арбитражным судом решения о введении в «АСКО-страховании» процедуры конкурсного производства.

По состоянию на 1 февраля 2022 года, трудовые договоры уже расторгнуты со 126 работниками, из них по собственному желанию уволились 120 человек, по соглашению сторон — 4 человека, в связи с сокращением штата — 1 человек, в связи со смертью — 1 человек.

Отметим, в январе 2022 года у временной администрации «АСКО-страхование» сменился руководитель: в настоящее время вопросы ликвидации страховой компании и увольнения сотрудников находятся в ведении Галины Нагибиной.

Как ранее сообщалось, Банк России отозвал лицензии на добровольное личное, имущественное страхование и по автогражданской ответственности у ПАО «АСКО-страхование». Приказом от 3 декабря назначена временная администрация в компании.

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