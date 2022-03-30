«Ашан» отказался сдерживать цены на сахар

Ранее ретейлер ограничил наценку на продукты первой необходимости

Федеральные торговые сети «Ашан» и «Атак» (Auchan Retail), а также ООО «О’Кей» отказались ограничивать наценку на сахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В Челябинской области из перечисленных брендов работает «Ашан».

«Торговые сети „О’Keй“ и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар», — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

На другие социально значимые продукты магазины сохранят ограничение цен.

В начале марта ретейлеры Auchan Retail, АО «Тандер» («Магнит»), ООО «О’Кей», X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») ограничили наценку на ряд социально значимых продуктов питания на 5%. Торговые сети сдерживают цены на товары четырех категорий: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».

На фоне санкций ретейлеры столкнулись с повышенным потребительским спросом на сахар, что привело к дефициту товара на полках магазинов и перестройке системы поставок. Для того чтобы предотвратить искусственный ажиотаж и обеспечить торговые сети продуктом, некоторые ретейлеры были вынуждены исключить сахар из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой в 5%, рассказал ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.