В городском бору Челябинска начали санитарную рубку

Под снос попали деревья после пожара

В главном управлении лесами по Челябинской области предупредили о начале санитарной рубки в городском бору Челябинска. На площади 7 тысяч квадратных метров уберут мертвые деревья, которые пострадали во время пожара в 2012 году.

«Работы проходят в квартале 15, выдел 3. Площадь — 0,7 га. В 2012 году данная территория пройдена лесным пожаром. Под вырубку попадают исключительно мертвые деревья», — обратили внимание в главном управлении лесами Челябинской области.

Напомним, в Челябинской области началась подготовка к пожароопасному сезону. Губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и региональному правительству принять все необходимые меры для предотвращения ландшафтных и природных пожаров.



Так, в области с 1 апреля откроют две пожарные части возле Джабык-Карагайского бора.