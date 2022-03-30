На Урале за два года отремонтируют 113 школ

Такие данные привел на совещании с федеральным Минпросвещения полпред президента по УрФО Владимир Якушев

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел совместное заседание с министерством просвещения России. Главными вопросами стали поручения Владимира Путина по капитальному ремонту школьных зданий и внедрение новых образовательных стандартов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе уральского полпредства.



Владимир Якушев напомнил, что с января 2022 года в России стартовала федеральная программа капремонтов общеобразовательных учреждений. Конкретно в Уральском федеральном округе на ближайшие два года запланирован капитальный ремонт 113 школьных зданий, на это регионы получат из российского бюджета софинансирование в 4,5 миллиарда рублей. В Челябинской области планируется в течение 2022 года отремонтировать 17 школ, уточнили для Первого областного информагентства в пресс-службе регионального министерства образования.

«В школе закладываются базовые знания и представления о мире, формируется система ценностей человека, воспитывается его вкус. Важно всё: кто учит детей, чему учит, в каких условиях. Наша задача — обеспечить равные возможности для получения качественного образования, которое позволит детям реализовать свой потенциал и подготовит ко взрослой, самостоятельной жизни», — заявил полпред.

Кроме того, с сентября вступают в силу новые образовательные стандарты для систем начального и общего среднего образования. В этих документах прописан необходимый минимум знаний и навыков, которые должны получить ученики. Стандарты, по словам Якушева, направлены на формирование базы для непрерывного образования и должны помочь детям получить самые актуальные, востребованные в реальной жизни знания.