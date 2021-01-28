Компания «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина выставила на продажу недостроенное шестиэтажное здание гостиницы на улице Васенко. Объект незавершенного строительства оценили в 180 млн рублей. В 2018 году здание уже пытались реализовать за 600 млн рублей, но покупателей не нашлось. Кадастровая стоимость здания — 24,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости ЦИАН.
Как следует из информации в объявлении, здание продается целиком — все 23 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 4 тыс. кв. м. У недостроя монолитный и сборный железобетонный каркас.
По проекту в цокольном этаже должны были размещаться автомобильная стоянка, холл, гардеробная, мини-АТС. На первом этаже планировали оборудовать спортивный зал, комплекс SPA. На третьем этаже должны были появиться два выставочных зала, на четвертом — гостиничные апартаменты, на пятом — ресторан. На крыше Артур Никитин планировал постелить газон, посадить кустарники и цветы. Объект готов на 50%. Подведены инженерные коммуникации — газ, электричество, водоснабжение и водоотведение. Земельным участком площадью 47 соток застройщик распоряжается на праве аренды.
Так должна была выглядеть гостиница на улице Васенко
Продажей недостроя занимается челябинское агентство Business Partner. Как рассказал ИА «Первое областное» представитель фирмы, с заказом на сопровождение сделки «Стройсвязьурал 1» обратился в декабре.
«Цена за все здание. Это их оценка, причем она гораздо ниже суммы инвестиций, которые они туда вложили. Пока никто из потенциальных покупателей не обращался. Я больше месяца назад с ними общался. Вчера набрал им, пока не перезвонили. Информация о снятии с продажи не поступала. Все понимают, что комплекс делали под саммит ШОС, которого не будет. Сейчас центральным инвесторам это здание неинтересно в плане привлечения активов», — заявил риелтор, который сопровождает проект. Назвать свое имя он отказался.
Как сообщалось ранее, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском об изъятии недостроенного здания на перекрестке улиц Коммуны и Васенко. У компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1» истек срок аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. Заявление будет рассмотрено 17 февраля. В рамках иска суд запретил совершать регистрационные действия в отношении недостроя. Если суд согласится передать права на объект КУИЗО, он будет продан на аукционе. Деньги от сделки получит «Стройсвязьурал 1».
Эксперты говорят, что запрет на регистрационные действия с недвижимостью не является серьезной помехой для того, чтобы избавиться от здания. Компания может, например, на возмездной основе передать долю в компании, на балансе которой стоит недострой. Также участники рынка не исключают, что к покупке здания проявил интерес инвестор, который не хочет участвовать в торгах.
По словам директора агентства «IBC-недвижимость» Станислава Ахмедзянова, оценить стоимость объекта без независимой экспертизы невозможно.
«Пока нет информации о фактическом состоянии конструкций, мы не можем оценить адекватность цены. Мы не знаем, продают груду металлолома или остов под здание. В объект можно закопать миллиард, а ценность его будет около 100 млн рублей. Здесь интересен земельный участок, которым можно воспользоваться для других строительных проектов. Для земельного участка без здания адекватной я бы назвал примерную стоимость в 50 млн рублей. Если проект невозможно адаптировать, наличие здания на участке — это большой минус», — говорит Станислав Ахмедзянов.
«Стройсвязьурал 1» начал строить многоярусный торговый комплекс в историческом центре Челябинска еще в конце 1990-х годов. Объект несколько раз замораживался. В 2016 году «Стройсвязьурал 1» заявил, что будет строить на этом месте не ТРК, а гостиницу с подземным паркингом на 70 мест. Были проведены публичные слушания, срок аренды участка продлили. Но активные строительные работы так и не начались. В 2019 году Артур Никитин пообещал властям региона, что в гостинично-спортивном комплексе можно будет разместить гостей саммитов ШОС и БРИКС. Для реализации проекта даже закрыли проезд по улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Однако инвесторы не были найдены. Стройка вновь остановилась.
По данным «ЛИК: эксперт», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал 1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), самому бизнесмену принадлежит 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%).
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