Компания «Стройсвязьурал 1» Артура Никитина выставила на продажу недостроенное шестиэтажное здание гостиницы на улице Васенко. Объект незавершенного строительства оценили в 180 млн рублей. В 2018 году здание уже пытались реализовать за 600 млн рублей, но покупателей не нашлось. Кадастровая стоимость здания — 24,5 млн рублей. Объявление размещено на сайте продажи недвижимости ЦИАН.

Как следует из информации в объявлении, здание продается целиком — все 23 тыс. кв. м. Площадь застройки составляет 4 тыс. кв. м. У недостроя монолитный и сборный железобетонный каркас.

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По проекту в цокольном этаже должны были размещаться автомобильная стоянка, холл, гардеробная, мини-АТС. На первом этаже планировали оборудовать спортивный зал, комплекс SPA. На третьем этаже должны были появиться два выставочных зала, на четвертом — гостиничные апартаменты, на пятом — ресторан. На крыше Артур Никитин планировал постелить газон, посадить кустарники и цветы. Объект готов на 50%. Подведены инженерные коммуникации — газ, электричество, водоснабжение и водоотведение. Земельным участком площадью 47 соток застройщик распоряжается на праве аренды.


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Так должна была выглядеть гостиница на улице Васенко

Продажей недостроя занимается челябинское агентство Business Partner. Как рассказал ИА «Первое областное» представитель фирмы, с заказом на сопровождение сделки «Стройсвязьурал 1» обратился в декабре.

«Цена за все здание. Это их оценка, причем она гораздо ниже суммы инвестиций, которые они туда вложили. Пока никто из потенциальных покупателей не обращался. Я больше месяца назад с ними общался. Вчера набрал им, пока не перезвонили. Информация о снятии с продажи не поступала. Все понимают, что комплекс делали под саммит ШОС, которого не будет. Сейчас центральным инвесторам это здание неинтересно в плане привлечения активов», — заявил риелтор, который сопровождает проект. Назвать свое имя он отказался.

Как сообщалось ранее, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском об изъятии недостроенного здания на перекрестке улиц Коммуны и Васенко. У компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1» истек срок аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. Заявление будет рассмотрено 17 февраля. В рамках иска суд запретил совершать регистрационные действия в отношении недостроя. Если суд согласится передать права на объект КУИЗО, он будет продан на аукционе. Деньги от сделки получит «Стройсвязьурал 1».

Эксперты говорят, что запрет на регистрационные действия с недвижимостью не является серьезной помехой для того, чтобы избавиться от здания. Компания может, например, на возмездной основе передать долю в компании, на балансе которой стоит недострой. Также участники рынка не исключают, что к покупке здания проявил интерес инвестор, который не хочет участвовать в торгах.

По словам директора агентства «IBC-недвижимость» Станислава Ахмедзянова, оценить стоимость объекта без независимой экспертизы невозможно. 

«Пока нет информации о фактическом состоянии конструкций, мы не можем оценить адекватность цены. Мы не знаем, продают груду металлолома или остов под здание. В объект можно закопать миллиард, а ценность его будет около 100 млн рублей. Здесь интересен земельный участок, которым можно воспользоваться для других строительных проектов. Для земельного участка без здания адекватной я бы назвал примерную стоимость в 50 млн рублей. Если проект невозможно адаптировать, наличие здания на участке — это большой минус», — говорит Станислав Ахмедзянов.

«Стройсвязьурал 1» начал строить многоярусный торговый комплекс в историческом центре Челябинска еще в конце 1990-х годов. Объект несколько раз замораживался. В 2016 году «Стройсвязьурал 1» заявил, что будет строить на этом месте не ТРК, а гостиницу с подземным паркингом на 70 мест. Были проведены публичные слушания, срок аренды участка продлили. Но активные строительные работы так и не начались. В 2019 году Артур Никитин пообещал властям региона, что в гостинично-спортивном комплексе можно будет разместить гостей саммитов ШОС и БРИКС. Для реализации проекта даже закрыли проезд по улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Однако инвесторы не были найдены. Стройка вновь остановилась.

По данным «ЛИК: эксперт», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал 1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), самому бизнесмену принадлежит 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%).