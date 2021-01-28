Артур Никитин продает старейший недострой за 180 миллионов рублей

Ранее суд запретил совершать сделки из-за желания мэрии изъять участок

«Цена за все здание. Это их оценка, причем она гораздо ниже суммы инвестиций, которые они туда вложили. Пока никто из потенциальных покупателей не обращался. Я больше месяца назад с ними общался. Вчера набрал им, пока не перезвонили. Информация о снятии с продажи не поступала. Все понимают, что комплекс делали под саммит ШОС, которого не будет. Сейчас центральным инвесторам это здание неинтересно в плане привлечения активов»,

— заявил риелтор, который сопровождает проект. Назвать свое имя он отказался.



«Пока нет информации о фактическом состоянии конструкций, мы не можем оценить адекватность цены. Мы не знаем, продают груду металлолома или остов под здание. В объект можно закопать миллиард, а ценность его будет около 100 млн рублей. Здесь интересен земельный участок, которым можно воспользоваться для других строительных проектов. Для земельного участка без здания адекватной я бы назвал примерную стоимость в 50 млн рублей. Если проект невозможно адаптировать, наличие здания на участке — это большой минус»,

— говорит Станислав Ахмедзянов.

