Челябинцы Яков Тренин и Валерий Ничушкин забросили первые шайбы в новом сезонеНХЛ

Голы южноуральцев помогли победить «Нэшвиллу» и «Колорадо»

Первые шайбы в новом сезоне НХЛ забросили воспитанники челябинского «Трактора» нападающие Яков Тренин и Валерий Ничушкин. Голы челябинцев помогли их командам одержать победы в матчах, которые прошли в ночь на среду, 27 января, по челябинскому времени. Яков Тренин отличился в матче с «Чикаго Блэкхокс». Именно его гол во втором периоде помог «Хищникам» сравнять счет в матче. В начале второго периода форвард подобрал шайбу, пущенную в борт одноклубником Матье Оливье, обыграл защитника «Чикаго» и кистевым броском вверх восстановил равенство в счете.

По итогу матч «Нэшвилла» и «Чикаго» перешел в овертайм, где все решил гол защитника «Хищников» Романа Йоси. Итоговый счет — победа «Нэшвилла», 3:2. Отметим, Яков Тренин провел на льду восемь минут и 47 секунд и помимо гола еще один раз бросил по воротам и совершил два силовых приема. Матч челябинец закончил с показателем полезности «+1».

Удалось отличиться минувшей ночью и другому воспитаннику «Трактора» — Валерию Ничушкину. Форвард, играющий в составе «Колорадо Эваленш», принял участие в игре против «Сан Хосе Шаркс» и забил гол во втором периоде. В самом начале отрезка воспитанник «Трактора» воспользовался ошибкой защитника «Акул» и в меньшинстве сделал счет 4:1 в пользу «Колорадо».

В итоге встреча закончилась победой «Лавин» со счетом 7:3. Помимо гола Валерий Ничушкин отличился еще и голевой передачей. Всего челябинец провел на льду 15 минут и закончил игру с показателем полезности «+1».