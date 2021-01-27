В Пластовском районе газифицирован последний поселок

Муниципалитет обеспечен «голубым топливом» на 99%

В селе Кукушка закончилось строительство межпоселкового газопровода. Теперь все 42 жилых дома можно подключать к сетям газоснабжения. По этому поводу местные жители устроили настоящий праздник и пригласили главу района Андрея Пестрякова.

«Сбылась мечта жителей деревни — газ пришел в их дома. Это действительно радостное событие. Теперь, я думаю, молодежь будет оставаться в селе», — отметил Андрей Николаевич в своем поздравлении перед гостями в местном сельском клубе.



Всего в селе Кукушка проживает около ста человек. Одними из первых к газоснабжению подключилась семья Матвеевых. Их соседи в ближайшее время тоже готовятся провести к себе газ. Всего на подводящие и разводящие сети для Кукушки потрачено около 5 миллионов рублей. Протяженность газопровода составляет более 2,5 километра.

За прошлый год в Пластовском районе также реализовали крупный проект газификации. Подключиться к голубому топливу смогут жители Пласта и сёл Старый Кумляк и Новый Кумляк.