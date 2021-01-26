Челябинск начал монтаж «умного» освещения первым среди городов-миллионников

Новое оборудование поможет снизить расходы электроэнергии

В Металлургическом районе Челябинска началась реализация крупного проекта по установке «умного» наружного освещения. Это результат совместной работы администрации города и инвестора. Инновационные светильники, которые помогут снизить до 73% расходы по содержанию, установят в том числе в отдаленных поселках.



«Челябинск стал первым миллионником в стране, заключившим энергосервисный контракт и реализовавшим такой проект. Сумма инвестиций составляет порядка 150 миллионов рублей. В Металлургическом районе будет установлено 4 850 новых „умных“ светильников, данные будут собираться в единый мониторинговый центр, что позволит оперативно реагировать на любые сбои в работе освещения. На сегодняшний день установлено уже более 200 светильников на улицах Богдана Хмельницкого и Мира»,

— рассказал заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

По словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, работы в Металлургическом районе завершат до 15 апреля. Инвестиционный проект по установке «умного» освещения будет реализован и в других частях города. Для этого заключат аналогичные энергосервисные контракты. Договор с инвестором рассчитан на 7 лет.