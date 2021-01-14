Мэрия Челябинска забирает у Артура Никитина старейший недострой

КУИЗО города обратился в суд для изъятия имущества

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска обратился в Арбитражный суд Челябинской области с иском об изъятии недостроенного здания на перекрестке улиц Коммуны и Васенко. У компании Артура Никитина «Стройсвязьурал 1» истек срок аренды участка площадью 4 тыс. кв. м. Заявление будет рассмотрено 17 февраля.

В рамках иска суд принял ряд ограничительных мер. Управлению Росреестра по Челябинской области запретили совершать регистрационные действия в отношении недостроя. «Стройсвязьуралу 1» нельзя вести на объекте строительные и земляные работы.

«В обоснование заявления истец указал, что необходимость установления запретов обусловлена предотвращением невозможности исполнения решения суда в случае удовлетворения заявленного иска, поскольку у истца есть основания предполагать, что ответчик предпримет меры для дальнейшего отчуждения спорного имущества либо иным образом распорядится им», — говорится в определении суда.

Также в конце 2020 года администрация отсудила у компании «Стройсвязьурал 1» 832 тыс. рублей. Задолженность накопилась из-за того, что застройщик не вовремя платил за аренду в 2017—2019 годах.

«Стройсвязьурал 1» начал строить многоярусный торговый комплекс в историческом центре Челябинска еще в конце 1990-х годов. Артур Никитин тогда входил в круг предпринимателей, приближенных к главе города Вячеславу Тарасову. После того как в 2005 году мэром стал Михаил Юревич, строительные работы на объекте были остановлены, объект был заморожен. Администрация Челябинска заявляла о готовности выкупить долгострой и перепрофилировать под нужды расположенной рядом гимназии № 1, но собственник отказался.

В 2016 году «Стройсвязьурал 1» заявил, что будет строить на этом месте не ТРК, а гостиницу с подземным паркингом на 70 мест. Были проведены публичные слушания, срок аренды участка продлили. Но активные строительные работы так и не начались. В 2019 году Артур Никитин пообещал властям региона, что в гостинично-спортивном комплексе можно будет разместить гостей саммитов ШОС и БРИКС. Для реализации проекта даже закрыли проезд по улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Однако инвесторы не были найдены. Недострой вновь заморозили.

В октябре 2020 года прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителей ООО «Стройсвязьурал 1». Их будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, учредитель и директор ООО «Стройсвязьурал 1» при пособничестве заместителя директора по правовым вопросам уклонился от уплаты налога на прибыль организации. В результате в 2017—2018 годах не был уплачен налог на сумму более 287 млн руб. При этом арбитражные суды нескольких инстанций не удовлетворили иски о доначислении «Стройсвязьурал 1» на сотни миллионов рублей. В Арбитражном суде Челябинской области также находится дело о банкротстве ООО «Стройсвязьурал 1». Основным кредитором выступает налоговая инспекция. Сумма требований – 312,7 млн рублей.

По данным «ЛИК: эксперт», основной владелицей ООО «Стройсвязьурал 1» является дочь Артура Никитина Мария (59,3%), самому бизнесмену принадлежит 14%. В списке совладельцев еще четверо членов его семьи, а также бывший глава Челябинска Вячеслав Тарасов (10%).

В мэрии Челябинска сообщили Первому областному информагентству, что, если суд согласится передать права на недострой КУИЗО, он будет продан на аукционе. Деньги от сделки получит «Стройсвязьурал 1».

«Недостроенные объекты портят облик Челябинска. Задача администрации города - организовать работу по изъятию этого объекта и дальнейшему освоению земельного участка. Согласно закону, если имуществом не распоряжаются, то оно изымается. После суда мы продаем объект на аукционе, а строитель получает компенсацию за построенную часть объекта», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



Также мэрия ведет работу по изъятию 25 других крупных недостроев.