В Челябинской области осудят иностранца за 2 кг закладок наркотиков

Обвиняемый расфасовал наркотическое вещество по 24 тайникам

Советский суд Челябинска рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте около 2 кг наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении иностранного гражданина. По версии следствия, обвиняемый получил 2 кг наркотиков и расфасовал их по 24 тайникам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иностранец обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый в апреле 2021 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, извлек из тайника около 2 кг наркотического средства, которое впоследствии разместил на территории Челябинской области в 24 тайниках-„закладках“», — рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчину поймали, наркотики обнаружили и изъяли. Пока наркоделец ждет суда, его соучастников еще предстоит установить.