В Челябинске стартует продажа билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России

Приобрести квитки можно будет уже на этой неделе

Организаторы контрольных прокатов сильнейших фигуристов сборной России объявили, что на этой неделе стартует продажа билетов на мероприятие, которое состоится в ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября, сообщили в Минспорте области.

Приобрести билеты можно будет на сайте chel. kassy. ru и в точках продаж «Городские зрелищные кассы». Ежедневно билетная программа для зрителей будет разделена на две части. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в продажу поступит всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции. Стоимость билетов — 1200 и 1500 рублей.

11 сентября прокаты откроют танцевальные дуэты, которые представят ритм-танец, а также мужчины-одиночники со своей короткой программой. Начало мероприятия в 14:00. Вторая часть начнется в 16:25 — короткие программы представят женщины и спортивные пары. 12 сентября танцевальные дуэты и мужчины продемонстрируют произвольные программы. Начало в 14:00. Затем на лед выйдут пары и женщины. Начало второй части программы в 16:45.

«Уже сейчас мы видим, что некоторые недобросовестные сайты продают билеты на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. При покупке билетов тщательно проверяйте всю информацию и детали. Мы просим всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников и покупать билеты только у официального распространителя билетов», — отметила член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

Официальный оператор по продаже билетов — «Городские зрелищные кассы». Зрители смогут приобрести билеты на сайте chel. kassy. ru и в городских билетных кассах. Организаторы мероприятия убедительно просят быть внимательными и не покупать билеты на других ресурсах, чтобы избежать ненужных проблем.