Организаторы контрольных прокатов сильнейших фигуристов сборной России объявили, что на этой неделе стартует продажа билетов на мероприятие, которое состоится в ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября, сообщили в Минспорте области.
Приобрести билеты можно будет на сайте chel. kassy. ru и в точках продаж «Городские зрелищные кассы». Ежедневно билетная программа для зрителей будет разделена на две части. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в продажу поступит всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции. Стоимость билетов — 1200 и 1500 рублей.
11 сентября прокаты откроют танцевальные дуэты, которые представят ритм-танец, а также мужчины-одиночники со своей короткой программой. Начало мероприятия в 14:00. Вторая часть начнется в 16:25 — короткие программы представят женщины и спортивные пары. 12 сентября танцевальные дуэты и мужчины продемонстрируют произвольные программы. Начало в 14:00. Затем на лед выйдут пары и женщины. Начало второй части программы в 16:45.
«Уже сейчас мы видим, что некоторые недобросовестные сайты продают билеты на контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. При покупке билетов тщательно проверяйте всю информацию и детали. Мы просим всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников и покупать билеты только у официального распространителя билетов», — отметила член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.
Официальный оператор по продаже билетов — «Городские зрелищные кассы». Зрители смогут приобрести билеты на сайте chel. kassy. ru и в городских билетных кассах. Организаторы мероприятия убедительно просят быть внимательными и не покупать билеты на других ресурсах, чтобы избежать ненужных проблем.