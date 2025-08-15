Во время рабочей поездки в Челябинск министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принял участие в заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Ключевым вопросом повестки стали промежуточные итоги работы ФРП. За первые семь месяцев 2025 года Фонд начал финансировать 139 новых проектов и продолжил поддержку 123 проектов по ранее заключенным договорам. Общий объем выделенных средств в этом году превысил 39 миллиардов рублей.
Совет утвердил ряд изменений в программы Фонда. Флагманская программа «Проекты развития» теперь ориентирована на продукцию, включенную в карты технологической кооперации нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства. Также расширен перечень товаров, доступных для приобретения по программе «Лизинговые проекты», добавлены новые виды горно-обогатительного и горно-шахтного оборудования, а также канатные дороги для туристической отрасли. В рамках федерально-региональной программы «Проекты лесной промышленности» максимальный объем финансирования увеличен в два раза — с 100 до 200 миллионов рублей.
С начала своей деятельности Фонд профинансировал около 2000 проектов промышленных предприятий на общую сумму свыше 655 миллиардов рублей.
