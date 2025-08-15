Антон Алиханов прибыл в Челябинск с рабочим визитом

Глава Минпромторга России посетит несколько предприятий южноуральской столицы

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в пятницу, 15 августа, работает в Челябинске. Он посетил «Завод роботов», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это первое в стране предприятие в сфере производства отечественных роботов в феврале 2024 года открывал президент Владимир Путин. Завод выпускает шестиосевые манипуляторы грузоподъемностью 60 и 120 килограммов.

Новинка — портальный робот, позволяющий захватывать изделия сверху и перемещать их между станками. Его грузоподъемность — 45 килограммов.





Интересно, что на заводе в производстве манипуляторов участвует восемь роботов. Они изготавливают детали на станках и собирают узлы роботов. Наращивание производственного объема роботов — одно из перспективных направлений региона. Оно прорабатывается в контексте созданной в этом году свободно-экономической зоны. Эти планы и уже реализованные проекты о внедрении роботов в промышленные производства ЧКПЗ обсуждали ранее президент Владимир Путин и губернатор Алексей Текслер во время двусторонней встречи в Магнитогорске 16 июля.

«Завод роботов» планирует выпустить в 2025 году 750—800 манипуляторов различной модификации, а в 2026‑м нарастить объемы до 1250 роботов. Устройства уже поставляют на критически значимые для страны промышленные предприятия. Это способствует достижению технологического суверенитета страны.





Проект реализован при поддержке Минпромторга. Манипуляторы входят в реестр российской промышленной продукции.

Министр знакомился с челябинским «Заводом роботов» в мае на выставке «Металлообработка» в Москве. На стенде предприятия ему рассказывали и о программе беззалогового лизинга манипуляторов с правом последующего выкупа.

Продукцию предприятия Антон Алиханов осмотрел и во время Международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в июле.

Отметим, что обсуждается локализация производства роботов в Республике Беларусь. Об этом губернатор Алексей Текслер говорил во время деловой поездки в республику.