Челябинская область и регионы Беларуси укрепляют сотрудничество

Стороны заключили несколько соглашений, охватывающих широкий спектр отраслей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с делегацией Гомельской области Республики Беларусь, возглавляемой председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. На встрече обсуждались перспективы расширения торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами. Делегация Беларуси уже посетила ряд челябинских предприятий, ознакомившись с их производственными мощностями и технологиями. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью, отметив устойчивое положение республики как третьего по величине торгового партнера Челябинской области.





«Республика Беларусь для Челябинской области — надежный партнер. Мы стремимся развивать наши торгово-экономические, гуманитарные связи и видим положительные результаты. Республика устойчиво занимает третье место в товарообороте Челябинской области. В этом году отмечается рост как импорта, так и экспорта. Многие наши предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси в связи с отсутствием существенных барьеров. Также много импортируем из Республики Беларусь в Челябинскую область. Готовы обсуждать дальнейшее увеличение объемов поставок. У нас открыто крупнейшее в стране производство промышленных роботов. Уверен, в этом направлении мы точно можем сотрудничать», — сказал губернатор.

Обсуждались конкретные направления сотрудничества: кооперация в машиностроении, в частности в производстве автокомпонентов и сельскохозяйственной техники; сотрудничество в АПК, включая поставки сельхозпродукции и развитие животноводческих комплексов; совместные проекты по импортозамещению; увеличение количества авиарейсов Челябинск — Минск; развитие туристических маршрутов; создание выставочных павильонов в Челябинске и Гомеле и укрепление гуманитарных связей в образовании, культуре и спорте.

Иван Крупко выразил заинтересованность Гомельской области в развитии сотрудничества, отметив схожий промышленный потенциал регионов.





В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Гомельским облисполкомом, охватывающее широкий спектр направлений.

Алексей Текслер заявил, что регионы будут продолжать и развивать сотрудничество, делая все, чтобы наши страны становились сильнее.





В знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне Алексей Текслер и Иван Крупко возложили цветы к Вечному огню в Челябинске.





Ранее был подписан ряд соглашений между представителями Челябинской области и Гомельской областью Республики Беларусь на XVII заседании совместной рабочей группы. Подписаны контракты на поставку белорусской молочной и мясной продукции в Челябинскую область, а также на поставку 260 единиц техники Минского тракторного завода и 12 комбайнов ОАО «Гомсельмаш» для нужд сельского хозяйства и ЖКХ Южного Урала. Стороны также договорились о сотрудничестве в производстве гусеничных бульдозеров и промышленных роботов. Рост экспорта продовольственных товаров из Челябинской области в Беларусь за четыре месяца 2025 года составил 77%. Успешное развитие сотрудничества подтверждается востребованностью прямого авиарейса Челябинск — Минск, который вскоре станет двукратным.