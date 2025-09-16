Алексей Текслер принял участие в совещании президента по подготовке бюджета

Владимир Путин обозначил задачи главного финансового документа

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, участие в котором принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава государства обсудил с правительством ход подготовки проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Он подчеркнул, что работа над документом идет в тесной координации с регионами, а также назвал задачи бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Подчеркну: бюджет призван решать как текущие, так и перспективные, стратегические задачи развития всей страны. Поэтому подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, — это командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств и ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и в муниципалитетах»,— отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что стабильность государственных финансов, а также выполнение намеченных проектов прямо зависят от положения дел в экономике России. Поэтому необходима именно командная работа, нацеленная на стимулирование роста бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики.

«Российская экономика должна стремиться опережать глобальную. У нас за семь месяцев валовый внутренний продукт прибавил 1,1%. Этого достаточно или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?»— добавил президент.

Губернатор Челябинской области, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер отметил, что совместная работа регионов и федерального правительства позволит субъектам сохранить макроэкономическую устойчивость, обеспечить сбалансированность региональных бюджетов и достигнуть поставленных показателей роста. Все это отразится и на качестве жизни жителей регионов.