Житель Златоуста решил упростить себе работу по высадке картофеля на своем участке. Для этого мужчина собрал картофелесажалку, которая не требует участия в процессе нескольких человек. В период посадочного сезона он готов поделиться приспособлением с соседями и даже сделать на заказ после бесплатного тест-драйва.
Схему изобретения житель Златоуста Денис Ростовцев позаимствовал в журнале «Моделист-конструктор». Механизированное устройство представляет собой конус, в который засыпаются клубни картофеля. Кончик конуса погружается в землю, а с помощью двух рычагов устье конуса раскрывается, и картофель остается в земле.
«Благодаря специальному маркеру отмечается место следующей лунки. Так, получается ровная грядка с равномерной плотностью посадки и одинаковой междурядной шириной. А если повесить перед собой карман с картофелем, то можно не наклоняться вовсе», — рассказывает златоустовский мастер.
Денис увлекается изготовлением приспособлений и приборов из вторсырья. В качестве материалов он использует старую стиральную машину, черенки от садового инвентаря, металлические пластины.
Кроме картофелесажалки, Денис собрал вилы, шинковку для капусты, культиватор для рыхления земли. Денис Ростовцев считает, что в сезон посадки картофеля изобретение станет популярным среди садоводов Южного Урала. Он даже готов им поделиться с соседями, чтобы они оценили удобство сажалки. Изготовление таких картофелесажалок можно поставить на поток, если люди оценят удобство применения, уверен изобретатель.