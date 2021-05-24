Борис Дубровский не смог оспорить штраф за «мусорный» сговор

Экс-губернатор Челябинской области должен заплатить 20 тысяч рублей

Седьмой кассационный суд в Челябинске оставил без удовлетворения жалобу экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение Челябинского УФАС России о наложении административного штрафа в размере 20 тыс. рублей. Наказание он получил за антиконкурентное соглашение на рынке перевозок твердых коммунальных отходов. Дубровский обжаловал постановление антимонопольной службы сначала в Центральном райсуде, потом в областном. Ни одна инстанция его не поддержала.



Комиссия Челябинского УФАС в 2019 году вынесла решение о признании антиконкурентного соглашения на рынке перевозки твердых коммунальных отходов между правительством региона, министерством экологии области, администрацией Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС, Магнитогорск) во время мусорного кризиса, случившегося после закрытия городской свалки осенью 2018 года.



По мнению УФАС, «Полигон ТБО» необоснованно получил субсидии из бюджета на общую сумму 32 млн рублей. При этом основания для этого отсутствовали, поскольку у компании не было выпадающих доходов при захоронении отходов.



Действия администрации Челябинска и подведомственного МУП «Горэкоцентр» (в июне 2019 года признано банкротом) в сентябре 2018 года, по мнению УФАС, привели к устранению действовавших на рынке перевозки ТКО участников и монополизации сферы ЦКС. Ранее в суде была доказана аффилированность «Полигона ТБО» и ЦКС.



Мэрия Челябинска ввела режим чрезвычайной ситуации, что позволило администрациям районов заключить без торгов муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов. В результате ООО «ЦКС» более чем за три месяца до начала работы в качестве регоператора приступило к обслуживанию населения Челябинска по вывозу отходов.

