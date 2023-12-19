Максим Решетников отметил важность работы комиссии Госсовета «Экономика и финансы»

Были выработаны решения по поддержке инвестиций и приняты антисанкционные меры

Министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комиссии Госсовета «Экономика и финансы» рассказал, что удалось обеспечить поддержку решений, важных в масштабах регионов и страны. Совместно с членами комиссии принимались антисанкционные меры и вырабатывались решения по поддержке инвестиций, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.



Руководитель комиссии губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании представил итоги работы и акцентировал внимание на ключевых предложениях.

Благодаря поддержке комиссии удалось сохранить льготы по налогам для резидентов особых экономических зон, обновить инвестиционный налоговый вычет и увязать его с проектами технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, подчеркнул Максим Решетников.

«С помощью механизма реструктуризации бюджетных кредитов и инфраструктурных бюджетных кредитов строятся дороги и инженерные сети под проекты в сфере АПК, промышленности и туризма, развития инноваций. В следующем году предстоит работать в условиях усиления санкционного давления, повышенных процентных ставок. Поэтому особенно важна ваша работа», — сказал министр.

Главное условие для роста экономики — сохранение и поддержка инвестиций. Сейчас бизнес может воспользоваться широкой линейкой инструментов как для решения конкретных задач, так и для реализации проектов разных масштабов. В том числе благодаря тому, что совместно развивали преференциальные режимы и отстаивали интересы наших инвесторов, уточнил министр.

Участие в заседании приняли помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, главы субъектов России. С предложениями выступил также председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.